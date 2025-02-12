В России заявили о «прорыве антироссийской блокады» Запада

Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорвал антироссийскую блокаду на Западе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит ТАСС.

«Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов», — подчеркнул он.

В среду телеканал CNN передавал, что Путин и Трамп в среду утром провели телефонный разговор. Позже это подтвердили пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и сам Трамп. Последний заявил, что провел очень продуктивные переговоры с Владимиром Путиным.

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