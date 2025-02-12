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В ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа

Офис генсека ООН: мы считаем позитивным событием переговоры Путина и Трампа
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Организация Объединенных Наций приветствует и считает позитивным событием телефонные переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Учитывая важность отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, ООН приветствует любые усилия по урегулированию вопросов путем регулярных контактов. И поэтому, конечно, это положительный момент», — заявил собеседник агентства.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер пригласил главу Белого дома в Москву.

Представитель Кремля добавил, что Путин поддержал один из тезисов своего американского коллеги о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине.

Трамп в свою очередь подчеркнул, что Россия и США намерены немедленно начать переговоры о решении украинского конфликта. Американский лидер также заявил, что на переговоры с Москвой отправятся директор ЦРУ, государственный секретарь и советник по национальной безопасности президента США.

Ранее Путин назвал Трампу условия для урегулирования конфликта на Украине.

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