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Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным

Трамп заявил, что позвонит Зеленскому после разговора с Путиным
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас», — сообщил он.

В среду телеканал CNN передавал, что Путин и Трамп в среду утром провели телефонный разговор.

Накануне в интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Политик при этом не уточнил, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

Ранее в Кремле раскрыли суть переговоров Путина и Трампа.

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