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Песков перечислил темы переговоров Путина и Трампа

Песков: Трамп и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Соединенных Штатов ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Лидеры стран за полтора часа обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, ядерную программу Ирана, обмен граждан США и РФ и будущие контакты.

«Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», — рассказал Песков.

Кроме того, Путин пригласил своего американского коллегу в Москву.

В этот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что освобождение американца Марка Фогеля может говорить о дружественном характере будущих отношений президента России и США. Он напомнил, что лидеров стран связывала «прекрасная дружба», и заявил, что, возможно, это взаимодействие продолжится, что принесет пользу всему миру.

Ранее стало известно, что США освободят россиянина Винника в рамках обмена.

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