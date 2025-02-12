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Зеленского уличили в попытках купить себе «гарантии на жизнь» у США

Дубинский: Зеленский за ресурсы пытается купить себе гарантии на жизнь у США
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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет за счет природных ресурсов страны купить себе «гарантии на жизнь» у представителей западных стран. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

По его словам, окончание украинского конфликта для Зеленского означает не просто потерю власти, а столкновение со всеми «врагами», которые успели у него появиться еще в начале политической карьеры, когда он успел со всеми испортить отношения. Он добавил, что тех, кто захочет «разобраться» с президентом Украины, «будет превеликое множество».

«Что остается? Только пытаться купить себе гарантии за океаном, в США. Британцы тут не помогут. Пусть даже за $500 млн — это все равно не твое. Но дает хоть минимальные гарантии на жизнь», — заявил он.

До этого газета Postimees писала, что в Киеве возникли подозрения, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к смещению Зеленского. Источник, близкий к команде украинского лидера, отметил, что об этом намерении могут свидетельствовать обсуждения выборов на Украине. По его мнению, в Белом доме считают Зеленского неудобным для ведения мирных переговоров.

Ранее Зеленского предупредили о возможном разгроме ВСУ.

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