Генсек НАТО заявил, что не волнуется по поводу возможных контактов РФ и США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что его не беспокоят сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы наладили контакты по украинскому конфликту. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается контактов между США и РФ. НАТО — это на 50% США. Я не обеспокоен тем, что есть контакты между США и РФ, потому что мы все вовлечены в альянс. Я не буду спекулировать», — высказался представитель Североатлантического альянса.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Позднее Трамп заявил об «огромном прогрессе» в вопросе украинского конфликта.

Ранее генсек НАТО объяснил необходимость поддержки Украины.