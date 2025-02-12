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Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО

Зеленский: Украина должна создать собственное НАТО
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для издания The Economist, что его страна должна создать собственный аналог Организации Североатлантического договора (НАТО).

«Украина должна построить собственное НАТО. Мы должны удвоить ее [армию Украины]. Удвоить. Быть на том же уровне, что и российская армия», — сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что США должны обеспечить Украине безопасность, которая не будет зависеть от России. В качестве примера таких гарантий он предложил усилить украинскую армию тяжёлой техникой и системами противовоздушной обороны в достаточном количестве.

В этом же интервью Зеленский признал, что Украину не ждут в НАТО, и она не нужна Североатлантическому альянсу.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов о переговорах по конфликту на Украине, впервые не стал утверждать, что Украина станет членом альянса.

10 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о потенциальном вступлении Украины в НАТО, заявил, что «американское правительство это отвергает», и он не видит такого варианта в нынешней ситуации. Позже ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление Шольца, выступившего против членства Украины в НАТО и отказавшегося передавать ВСУ дальнобойное оружие, говорит о том, что в Европе начали осознавать реальность.

Ранее Трампа предупредили о сопротивлении внутри НАТО по вопросу Украины.

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