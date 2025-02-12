Заявление канцлера Германии Олафа Шольца, выступившего против членства Украины в НАТО и отказавшегося передавать ВСУ дальнобойное оружие, говорит о том, что в Европе начали осознавать реальность. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Сейчас Европа осознает реальность», — подчеркнул он.

Боуз напомнил о том, что в течение многих лет говорил о бесперспективности курса Украины в НАТО.

До этого Шольц во время теледебатов с соперником на этот пост от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем отказался передавать Украине дальнобойное оружие, чтобы избежать втягивания Европы в конфликт, и выступил против членства республики в НАТО.

Относительно членства в НАТО как гарантии безопасности Шольц отметил, что «американское правительство это отвергает», и он не видит такого варианта в нынешней ситуации.

Ранее Зеленского обвинили в попытках удержаться у власти любой ценой.