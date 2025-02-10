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Трампа предупредили о сопротивлении внутри НАТО по вопросу Украины

Политолог Гун Цзюн: Трамп столкнется с сопротивлением в НАТО по вопросу Украины
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп столкнется с противодействием внутри НАТО и со стороны Украины по вопросу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики профессор Гун Цзюн.

По его словам, администрация Трампа действительно хочет остановить боевые действия, но проблема заключается в том, что будет много сопротивления от стран НАТО. Кроме того, указал эксперт, стоит ожидать и сопротивления со стороны Украины.

Гун Цзюн полагает, что мирное урегулирование станет возможным только при участии КНР и других стран не западного мира. В то же время он обратил внимание, что сейчас потенциальные форматы не учитывают интересов России и не могут серьезно рассматриваться в качестве площадки для переговоров.

4 февраля Владимир Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

Ранее Шольц высказался о членстве Украины в НАТО.

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