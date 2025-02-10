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Шольц высказался о членстве Украины в НАТО

Шольц отказался передавать Украине дальнобойное оружие и принимать в НАТО
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Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время теледебатов с соперником на этот пост от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем отказался передавать Украине дальнобойное оружие, чтобы избежать втягивания Европы в конфликт, и выступил против членства республики в НАТО. На это обратил внимание «Укринформ».

«Мы должны помочь Украине иметь сильную армию, потому что ее экономика не сможет финансировать армию такого размера, которая нужна для защиты. Это первое, что важно с гарантиями безопасности, которые мы согласовываем», — заявил Шольц.

В то же время он высказался против предоставления Украине дальнобойного оружия, чтобы «гарантировать, что война не перерастет в войну между Россией и НАТО».

Относительно членства в НАТО как гарантии безопасности Шольц отметил, что «американское правительство это отвергает», и он не видит такого варианта в нынешней ситуации.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкие партии якобы недооценивают угрозу со стороны России во время избирательной кампании. Он считает, что Россия «уже ведет войну против Европы и, прежде всего, против Германии».

В связи с этим он призвал поддерживать Украину как можно сильнее и не ограничивать помощь какими-либо рамками.

Ранее Зеленского обвинили в попытках удержаться у власти любой ценой.

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