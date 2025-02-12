Генсек НАТО не стал утверждать, что Украина станет членом альянса

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов о переговорах по конфликту на Украине, впервые не стал утверждать, что Украина станет членом альянса. Его слова передает ТАСС.

«Во-первых, мы должны обеспечить, чтобы Украина находилась в наилучшей позиции для начала переговоров о будущем конфликта. Во-вторых, важно, чтобы результаты этих переговоров и мирное соглашение были надежными и четкими, чтобы Россия никогда не пыталась атаковать ни один квадратный километр Украины», — сказал Рютте.

Таким образом, генсек НАТО впервые не стал гарантировать Киеву членство в альянсе.

10 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о потенциальном вступлении Украины в НАТО, заявил, что «американское правительство это отвергает», и он не видит такого варианта в нынешней ситуации. Позже ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление Шольца, выступившего против членства Украины в НАТО и отказавшегося передавать ВСУ дальнобойное оружие, говорит о том, что в Европе начали осознавать реальность.

Ранее Трампа предупредили о сопротивлении внутри НАТО по вопросу Украины.