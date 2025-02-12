Зеленский признал, что Украину не ждут в НАТО

Украину не ждут в НАТО, Киев не нужен Североатлантическому альянсу. Об этом в беседе с изданием The Economist заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы не в НАТО, мы не нужны НАТО. Так как НАТО и без нас очень сильный альянс», — сказал он.

По словам Зеленского, Америка не дает Украине «всех сил, которые она могла бы дать» для того, чтобы ВСУ могли противостоять армии России.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Соединенные Штаты не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом мирного решения конфликта.

При этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов о переговорах по конфликту на Украине, впервые не стал утверждать, что Украина станет членом альянса.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».