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Британия выделила новый пакет военной помощи Украине

Британия объявила о выделении новой военной помощи Киеву на 150 млн фунтов
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Frank Augstein/AP

Великобритания объявила о выделении нового пакета военной помощи Киеву на 150 млн фунтов. Об этом сообщает Reuters.

На встрече союзников в Брюсселе Великобритания подтвердила, что эта помощь будет включать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), танки и системы противовоздушной обороны (ПВО).

11 февраля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что странам Европы необходимо увеличить свою долю в финансовой помощи Украине. Выступая в Белом доме 3 февраля, президент США отметил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву почти на $200 млрд больше, чем Европа, и они «должны заплатить хотя бы столько же, а на самом деле намного больше».

При этом Трамп не стал обещать использовать неизрасходованные средства в объеме почти $4 млрд на военную помощь Украине. Глава Белого дома на соответствующий вопрос ответил кратко: «Будет видно».

В свою очередь депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен заявил, что военная помощь Украине от стран Запада бесполезна, поскольку она не приводит к завершению конфликта Москвы и Киева.

Ранее стали известны подробности контрактов для украинцев в возрасте 18-24 лет.

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