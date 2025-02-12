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Трамп отказался обещать новую военную помощь Украине

Трамп отказался подтверждать планы использовать $4 млрд на военную помощь Украине
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Jeenah Moon/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп не стал обещать использование неизрасходованных средств в объеме почти $4 млрд на военную помощь Украине. Об этом он заявил в ходе интервью в Белом доме, передает РИА Новости.

«Будет видно», — заявил он.

Таким образом президент США ответил на вопрос об использовании оставшихся от предыдущей администрации средств.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, что в продолжении поддержки Украины «необходимо единство». В ходе разговора оба политика «подтвердили прочность отношений между Евросоюзом и США и их жизненно важную роль в сегодняшнем геополитическом ландшафте».

11 февраля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на высказывание американского лидера о том, что Украина может стать частью России. По его словам, не стоит забывать о первопричинах украинского конфликта в моменты обсуждения сценариев урегулирования кризиса.

Ранее стало известно, что США не планируют отправлять военных на Украину.

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