Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе указали на бесполезность военной помощи Украине

Депутат ван Мейерен: военная помощь не поможет остановить конфликт на Украине
close
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Военная помощь Украине от стран Запада бесполезна, поскольку она неспособна закончить конфликт Москвы и Киева. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен, пишет РИА Новости.

По его словам, все больше людей начинают осознавать необходимость сосредоточиться на переговорах, чтобы положить конец конфликту. Боевые действия невозможно прекратить поставками оружия, указал ван Мейерен.

Политик также призвал НАТО отказаться от военной поддержки Киева, поскольку она приводит к потерям среди гражданского населения.

До этого издание Asia Times писало, что администрации президента США Дональда Трампа не удастся немедленно договориться о всеобъемлющей сделке по Украине и Вашингтону нужно придумать «первоначальное решение», чтобы остановить боевые действия. По мнению автора, Трампа ждет «тернистый путь» к миру на Украине, поскольку Россия не доверят Западу, Украина является ненадежным партнером, а Европа хочет продолжать конфликт.

Ранее Зеленского предупредили о возможном разгроме ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами