Военная помощь Украине от стран Запада бесполезна, поскольку она неспособна закончить конфликт Москвы и Киева. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен, пишет РИА Новости.

По его словам, все больше людей начинают осознавать необходимость сосредоточиться на переговорах, чтобы положить конец конфликту. Боевые действия невозможно прекратить поставками оружия, указал ван Мейерен.

Политик также призвал НАТО отказаться от военной поддержки Киева, поскольку она приводит к потерям среди гражданского населения.

До этого издание Asia Times писало, что администрации президента США Дональда Трампа не удастся немедленно договориться о всеобъемлющей сделке по Украине и Вашингтону нужно придумать «первоначальное решение», чтобы остановить боевые действия. По мнению автора, Трампа ждет «тернистый путь» к миру на Украине, поскольку Россия не доверят Западу, Украина является ненадежным партнером, а Европа хочет продолжать конфликт.

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