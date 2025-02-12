Совфед одобрил закон об индексации военной пенсии с января 2025 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что главной целью нововведений является совершенствование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил российского лидера Владимира Путина за инициативу и решение вопроса о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%. По его словам, Россия живет в состоянии вызовов и санкций последние 13 лет, и в данном контексте трудно принимать решения, затрагивающие «социальные стандарты и пенсии».

О том, что в России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в соответствии с фактической инфляцией, в конце января объявил Путин во время совещания с правительством по экономическим вопросам.

11 февраля Госдума приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на 9,5% — уровень фактической инфляции — с 1 января 2025 года. До этого военные пенсии были проиндексированы на 5,1 %. Дополнительная индексация будет произведена на 4,4 %.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.