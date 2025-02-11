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Госдума приняла закон об индексанции пенсий военным пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на на 9,5% — уровень фактической инфляции — с 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

До этого военные пенсии были проиндексированы на 5,1 %. Дополнительная индексация будет произведена на 4,4 %.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что закон об индексации военных пенсий после рассмотрения Советом Федерации будет направлен президенту России Владимиру Путину на текущей неделе.

По словам премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, к уже произведенным выплатам за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата.

О том, что в России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в соответствии с фактической инфляцией, в конце января объявил президент страны Владимир Путин во время совещания с правительством по экономическим вопросам.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

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