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Володин оценил работу правительства в вопросе допиндексации военных пенсий

Володин поблагодарил Путина за решение о допиндексации военных пенсий
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил российского лидера Владимира Путина за инициативу и решение вопроса о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

«Давайте мы с вами поблагодарим главу государства, что в это непростое время такие решения он не только инициирует, но и находит решение этим вопросам», — заявил он.

Володин отметил, что правительство «молодцы, что оперативно со своей стороны все вопросы проработали». Кроме того, в ходе выступления он отметил работу профильного комитета Госдумы.

Спикер ГД объяснил, что Россия живет в состоянии вызовов и санкций последние 13 лет, и в данном контексте трудно принимать решения, затрагивающие «социальные стандарты и пенсии».

О том, что в России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в соответствии с фактической инфляцией, в конце января объявил Путин во время совещания с правительством по экономическим вопросам.

11 февраля Госдума приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на 9,5% — уровень фактической инфляции — с 1 января 2025 года. До этого военные пенсии были проиндексированы на 5,1 %. Дополнительная индексация будет произведена на 4,4 %.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

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