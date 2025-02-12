Бывший вице-президент США Майкл Пенс ответил главе государства Дональду Трампу на слова о том, что Украина когда-нибудь может стать частью России. На своей странице в соцсети Х он не согласился с этим утверждением.

«Господин Президент, Украина «когда-нибудь станет российской» только в том случае, если Соединенные Штаты оставят ее на произвол жестокого вторжения Путина. Как вы только что сказали, «Когда Америка сильна, во всем мире царит мир». Будьте тверды», — написал Пенс.

По его словам, если Украина проиграет в конфликте, то «вторжение России» на территорию союзника США по НАТО якобы «станет вопросом времени».

11 февраля в интервью Fox News Дональд Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией. Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США, сообщил, что значительная часть республики хочет стать Россией.

На этом фоне член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Елена Трегуб предупредила, что украинцы являются гордым и отважным народом, который будет до конца бороться за свою независимость и право на существование. Она утверждает, что «Украина никогда не будет русской».

Ранее в Госдуме ответили на слова Зеленского об обмене части Курской области.