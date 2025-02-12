Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп выразил признательность Путину за освобождение Фогеля

Трамп сообщил, что признателен Путину за освобождение Фогеля

Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за освобождение осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Об этом пишет РИА Новости.

«Я очень признателен за то, что он сделал… Мы ценим то, что сделал президент Путин», — отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что договоренность об освобождении Фогеля стала «очень справедливой и разумной».

Незадолго до этого сообщалось, что бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся в США после обмена с Россией. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Трамп подчеркнул, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Президент США допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между США и Россией балансируют на грани разрыва.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами