Трамп выразил признательность Путину за освобождение Фогеля

Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за освобождение осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Об этом пишет РИА Новости.

«Я очень признателен за то, что он сделал… Мы ценим то, что сделал президент Путин», — отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что договоренность об освобождении Фогеля стала «очень справедливой и разумной».

Незадолго до этого сообщалось, что бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся в США после обмена с Россией. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Трамп подчеркнул, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Президент США допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между США и Россией балансируют на грани разрыва.