В МИД РФ рассказали о текущем состоянии двусторонних отношений с США

Рябков заявил, что отношения между США и РФ балансируют на грани разрыва

Двусторонние отношения Москвы и Вашингтона балансируют на грани разрыва, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.

«Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они (связи РФ и США. — «Газета.Ru») балансируют на грани разрыва», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

По его словам, предыдущий американский лидер Джо Байден и его администрация «сделали ставку на гибридную войну» против Москвы. Тогда же США убедили союзные страны в необходимости нанести РФ так называемое стратегическое поражение, подчеркнул Рябков.

Он добавил, что из-за действий Вашингтона «конфронтационная наполняемость» российско-американских отношений заметно усилилась. Впоследствии это привело к тому, что они приобрели крайне острый характер.

Как отметил заместитель министра, сейчас администрация нового хозяина Белого дома Дональда Трампа проявляет заинтересованность в восстановлении диалога между РФ и США. Со своей стороны российское руководство готово к сотрудничеству с Вашингтоном на равноправной основе, но пока никаких договоренностей о контактах на высшем уровне нет.

«Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки показать <...>, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходимыми требованиями — все это в отношениях и в диалоге с РФ не пройдет», — уточнил дипломат.

6 февраля российская делегация, состоящая из религиозных и общественных деятелей, приняла участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. В том числе представителям Москвы удалось посетить выступление Трампа.

Ранее в МИД заявили, что США до сих пор не выдали агреман для нового посла РФ в стране.