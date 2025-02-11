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Госдума вывела из состава комитета по обороне депутата Гурулева

Депутата Андрея Гурулева вывели из состава комитета Госдумы по обороне
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о выводе депутата Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. Об этом сообщает ТАСС.

В Государственную думу поступил документ, подготовленный комиссией по регламенту. В нем предлагается исключить Гурулева из состава комитета по обороне и включить его в комитет по региональной политике и местному самоуправлению.

7 февраля сообщалось, что комиссия Госдумы по вопросам регламента предложила вынести на обсуждение палаты проект постановления об исключении депутата Гурулева из состава комитета по обороне.

В декабре депутат заявлял, что России нужно относиться к своим оппонентам безжалостно, в связи с чем украинцев следует лишать тепла и света. В своем Telegrаm-канале он также высказывал мнение, что подписание договора о безопасности только с Украиной не будет отвечать интересам России в полной мере. Депутат считает, что такое соглашение невозможно до тех пор, пока не будет общего глобального стратегического договора между РФ и США о безопасности.

Ранее в Госдуме заявили о наметившемся прогрессе по урегулированию на Украине.

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