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В Госдуме обсудят вывод депутата Гурулева из состава комитета по обороне

В Госдуме внесли проект о выводе депутата Гурулева из комитета по обороне
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Комиссия Госдумы по вопросам регламента предложила вынести на обсуждение палаты проект постановления об исключении депутата Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

В документе предлагается вывести депутата Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению.

В декабре Гурулев заявлял, что России нужно относиться к своим оппонентам безжалостно, в связи с чем украинцев следует лишать тепла и света. В своем Telegrаm-канале он также высказывал мнение, что подписание договора о безопасности только с Украиной не будет отвечать интересам России в полной мере. Депутат считает, что такое соглашение невозможно до тех пор, пока не будет общего глобального стратегического договора между РФ и США о безопасности.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное золото Крыма.

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