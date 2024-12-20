Гурулев: договор о безопасности нужно заключать не с Украиной, а со всем миром

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegrаm-канале заявил, что подписание договора о безопасности только с Украиной не будет отвечать интересам России в полной мере.

«Я не вижу возможностей для какого-то договора с Украиной. Пока не будет общего глобального стратегического договора между РФ и США о безопасности, где будет прописано всё: от стратегического ядерного вооружения до малейших угроз по периметру нашей страны», — отметил Гурулев.

Он добавил, что без подобного договора «лихорадить будет сильно».

До этого Гурулев заявлял, что России нужно относиться к своим оппонентам безжалостно, в связи с чем украинцев следует лишать тепла и света.

Также экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо вывести с территории страны всех американцев.

В Латвии начали размещать «зубы дракона» на границе с Россией.