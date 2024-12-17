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Гурулев призвал лишать украинцев тепла и света

Депутат Госдумы Гурулев: украинцев надо лишать тепла и электричества

России нужно относиться к своим оппонентам безжалостно, в связи с чем украинцев следует лишать тепла и света. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия 1».

«Наверное, много раз говорили: время наступает безжалостное. Вот просто безжалостное. Просто без жалости — все пускай мерзнут, без жалости — все пускай сидят без электроэнергии, без жалости — все пускай сидят без мостов, без туннелей, без поездов, без всего остального. Без жалости», — сказал парламентарий.

15 декабря директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» введет новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всей территории страны. По его словам, все шесть групп отключений будут разделены на 12 подгрупп, что позволит отключать электроэнергию лишь в половине домов.

17 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило, что отключения света на Украине не совпадают с обновленными графиками. По данным издания, население страны массово жалуется на то, что подачу электроэнергии отключают не только не по расписанию, но и неравномерно.

Ранее на Украине запросили импорт электроэнергии из ЕС из-за почасовых отключений.

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