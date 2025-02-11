Трамп анонсировал разговор с Зеленским

Трамп сообщил, что может поговорить с Зеленским на текущей неделе

Президент США Дональд Трамп не исключил, что на текущей неделе у него состоится разговор с украинским лидером Владимиром Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

«Да, возможно», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава Белого дома не уточнил, в каком формате состоится беседа.

Накануне Зеленский анонсировал визит на Украину «серьезных людей» из команды Трампа. Глава государства уточнил, что этот визит состоится до конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Он также заявил, что для него сейчас важно сосредоточиться «на практической работе» команд Украины и Соединенных Штатов, «на совместном видении главных вещей».

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее в Совфеде назвали последствия участия Украины и ЕС в переговорах США и России.