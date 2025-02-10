Участие Евросоюза (ЕС) и Украины в переговорах между Россией и США по вопросу украинского конфликта грозит их срывом. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Их участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время», — заявил он.

По словам Пушкова, украинский лидер Владимир Зеленский будет «требовать передать Украине ядерное оружие». Он добавил, что представители европейских стран будут просить вернуть Украине территории, которые уже вошли в состав Российской Федерации.

Он подчеркнул, что при подобном сценарии переговоры «потонут в оголтелой демагогии», а страны ЕС начнут призывать стороны к Хельсинскому акту, который они сами не соблюдали.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук до этого заявил, что Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда были направлены миллиарды долларов, выделенные США для Киева. По его словам, глава Украины будет пытаться выгородить себя перед администрацией Трампа, «сдавая» своих подельников в коррупционных схемах, в надежде «пройти свидетелем, вместо обвиняемого».

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров по Украине.