Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

NYP: Трамп заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине по телефону

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. Об этом он рассказал в интервью газете New York Post.

«Я лучше промолчу», — ответил Трамп на вопрос о том, как долго длилась беседа.

Кроме того, Трамп заявил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным». Он также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена, назвав его позором страны.

По словам Трампа, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон пока не обсуждали возможную встречу президентов России и США.