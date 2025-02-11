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CNN: Путин и Трамп исключили Зеленского из переговорного процесса

CNN: Путин и Трамп не станут ориентироваться на Зеленского на переговорах
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Heiko Becker/Reuters

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп не станут ориентироваться на украинского лидера Владимира Зеленского в ходе переговоров. Об этом сообщает CNN.

«Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении [Путин и Трамп] не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет», — отмечается в публикации.

По мнению CNN, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Трампа при урегулировании конфликта, чем Зеленский, который «больше не является непреодолимой фигурой».

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров по Украине.

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