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Зеленский назвал условия для переговоров по Украине

Зеленский: Украина согласна на переговоры при гарантиях безопасности от США и ЕС
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию конфликта с РФ в любом формате, если у него будет понимание, что США и страны Европы «не бросят» республику. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу ITV.

По словам Зеленского, план президента США Дональда Трампа по быстрому урегулированию конфликта должен не только остановить кризис, но и гарантировать, что Украина больше не столкнется с «российской агрессией». Политик также добавил, что Киев больше не хочет повторения опыта мирных соглашений и переговоров, которые не дали результатов, это означает, что страна ждет предоставления гарантий безопасности. Украинский лидер подчеркнул, что заморозка конфликта может привести к нарастанию агрессии.

«Кто же тогда получит призы и войдет в историю как победитель? Никто. Это будет абсолютное поражение для всех, и для нас, что важно, и для Трампа», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что если бы у него было понимание, что США и Европа «не бросят» Украину, поддержат и предоставят ей гарантии безопасности, тогда он был бы готов к любому формату переговоров.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с Путиным урегулирование на Украине.

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