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В США назвали Залужного более удобной фигурой для Трампа, чем Зеленский

CNN: Залужный может стать более удобным для Трампа, чем Зеленский
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Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для президента США Дональда Трампа при урегулировании конфликта, чем нынешний украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает CNN.

Первоначальное прекращение огня может дать Зеленскому шанс отступить и предоставить возможность новому лицу, без «неудобной истории нынешнего лидера Украины», договориться о более широкой сделке, говорится в публикации.

По мнению CNN, Залужный мог бы «обеспечить лояльность Вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой».

Телеканал подчеркивает, что Зеленский «больше не является непреодолимой фигурой» и опросы показывают, что Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине.

4 февраля посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в республике в 2025 году. По ее словам, если команда американского лидера Дональда Трампа поднимет этот вопрос во время диалога, то Украина готова его обсуждать.

1 февраля специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог отметил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и о президентских выборах.

Ранее политолог заявил, что Залужный прошел курс «молодого президента» и сменит Зеленского.

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