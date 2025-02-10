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Вашингтон поставил на паузу разработку мирного плана по Украине

Telegraph: США приостановили разработку плана по Украине
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Emily Elconin/Reuters

Вашингтон поставил на паузу разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение союзников по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Администрация [президента США] Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — отмечается в публикации.

По данным издания, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выяснит мнения о форме, которую должен принять план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других государств. Кроме того, он заверил европейских партнеров, что Вашингтон намерен укрепить позиции Киева в любых переговорах с Москвой.

Келлог планирует представить элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее в команде Трампа заявили, что гарантии безопасности Украины лягут на Европу.

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