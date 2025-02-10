Вашингтон поставил на паузу разработку мирного плана по Украине

Вашингтон поставил на паузу разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение союзников по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Администрация [президента США] Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — отмечается в публикации.

По данным издания, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выяснит мнения о форме, которую должен принять план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других государств. Кроме того, он заверил европейских партнеров, что Вашингтон намерен укрепить позиции Киева в любых переговорах с Москвой.

Келлог планирует представить элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее в команде Трампа заявили, что гарантии безопасности Украины лягут на Европу.