Депутат Рады Дубинский: Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки на Мюнхенскую конференцию и в США. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, он может повторить судьбу бывшего премьер-министра страны Павла Лазаренко, отсидевшего восемь лет за воровство.

«По своему опыту скажу, в тюрьме надо на кого-то положиться», — сказал он.

Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Кроме того, Дубинский заявлял, что Зеленский во время конференции по безопасности в Мюнхене попытается подорвать усилия по урегулированию военного конфликта. Конференция по безопасности состоится с 14 по 16 февраля 2025 года.

7 февраля глава офиса Зеленского Андрей Ермак провел переговоры со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а также предстоящую конференцию в Мюнхене.

Ранее на Украине признали, что страна «самоутилизировалась» ради Европы.