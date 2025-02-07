Глава офиса Зеленского провел переговоры со спецпосланником Трампа

Ермак обсудил с Келлогом предстоящие контакты в Мюнхене и Киеве

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак провел переговоры со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом. О темах, которые были затронуты на встрече, Ермак рассказал в своем Telegram-канале.

«Обсудили его предстоящий визит на Украину, который очень важен для нас», — написал он.

Также стороны обсудили предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности и ситуацию на фронте.

Накануне Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как ожидается, там состоится обсуждение целей Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

5 февраля американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта. Он назвал диалог «хорошим и конструктивным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отмечал, что контакты РФ с американской стороной «интенсифицировались».

Ранее Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие.