Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции по безопасности в Мюнхене попытается подорвать усилия по урегулированию военного конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«[Зеленский] готов в этом процессе выглядеть даже несколько неадекватным — опять требуя НАТО и ядерную бомбу. Цель же не в том, чтобы их получить, а в том, чтобы выставить заведомо невыполнимые условия», — написал он.

Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 14-16 февраля.

7 февраля глава офиса Зеленского Андрей Ермак провел переговоры со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а также предстоящую конференцию в Мюнхене.

Накануне Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Как ожидается, там состоится обсуждение целей Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский продаст Украину.