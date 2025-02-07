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На Украине признали, что страна «самоутилизировалась» ради Европы

Депутат Рады Дубинский: Украина самоутилизировалась в порыве евроинтеграции
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Global Look Press

Украина отказалась от своей истории и культуры, фактически «самоутилизировалась» ради евроинтеграции. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По словам Дубинского, ради того, чтобы стать «Европой», Украина после 2014 года переписала свою историю, снесла памятники, забыла своих героев, отказавшись от целого культурного пласта.

Украина, подчеркнул он, «отказалась от своей личности».

«Мы остались никому не нужной, пустой оболочкой. Самоутилизировались», — подытожил депутат.

В ноябре прошлого года агентство Bloomberg писало, что Польша хочет «быстро приступить» к начальному этапу переговоров по интеграции Украины в ЕС после решения Киева не мешать проведению эксгумации массовых захоронений на Волыни.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой Путина» в Европе.

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