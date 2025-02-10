Небензя рассказал о контактах России с новыми властями Сирии

Российская Федерация поддерживает рабочий канал связи с новыми властями Сирии. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, российский посол Александр Ефимов продолжает работу в Дамаске. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке дипломаты РФ также контактируют с хорошо знакомыми коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из столицы, рассказал Небензя.

Он также прокомментировал недавний визит замглавы МИД РФ Михаила Богданова в Сирию, где тот встретился с новыми властями страны.

На этих переговорах был подтвержден настрой на дальнейшее выстраивание двустороннего многопланового сотрудничества между Сирией и Россией на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения, было условлено о продолжении двусторонних контактов, поделился Небензя.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее глава минобороны Сирии Абу Касра допустил сохранение российских баз в стране, если это будет выгодно для нее.