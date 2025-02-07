«Если мы получим от этого выгоду»: Сирия назвала условие сохранения баз России

Глава МО Сирии Абу Касра допустил сохранение баз РФ, если это будет выгодно

Отношения между Россией и новыми сирийскими властями улучшились, заявил глава минобороны страны Мурхаф Абу Касра. Он допустил сохранение российских военных баз при условии, что это будет «выгодно» республике. По словам Абу Касры, двусторонние отношения будут восстанавливаться, но так, чтобы в первую очередь они отвечали интересам Сирии, а уже затем России. Ранее сирийские власти говорили о некой «компенсации», которая требуется от Москвы для «восстановления доверия». России принадлежат пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Отношения с Сирией по-новому

Сирия готова позволить России сохранить свои военные базы, заявил министр обороны Мурхаф Абу Касра. Он акцентировал внимание на прагматичном подходе правительства страны к выстраиванию отношений с другими государствами, созданию новых альянсов и переоценке соглашений, принятых при бывшем президенте Башаре Асаде.

По словам Абу Касры, отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось» после сложения полномочий Асада в декабре. У министра обороны спросили, останутся ли в стране российские военные базы.

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«Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да»,

— ответил он.

Глава сирийского минобороны добавил, что «в политике нет постоянных врагов», напоминая о том, что ВС России наносили удары по повстанцам, пришедшим затем к власти в Сирии.

«Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы они служили в первую очередь интересам Сирии, а затем их интересам», — добавил министр.

Отношения с Россией основаны на принципе «уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии», рассказал глава МВД республики Али Каддах.

«Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии и является частью усилий правительства по построению стратегических отношений с другими странами, которые бы способствовали поддержанию региональной и международной стабильности», — объяснил он.

Что касается российских баз, то пока стороны ведут переговоры, уточнил Каддах. Он добавил, что итоги консультаций огласят после их окончания.

Позиция России

Россия предложила использовать свои базы для доставки гумпомощи, заявлял в декабре президент Владимир Путин.

«Предложили использовать авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. То же самое касается и военно-морской базы в Тартусе», — рассказал он в ходе ежегодной прямой линии.

По словам главы государства, подавляющее число стран Ближнего Востока поддерживают идею сохранения российских военных баз в Сирии.

«Мы очень рассчитываем, что там (в Сирии. — «Газета.Ru») наступит мир и спокойствие», — добавил Путин.

Он уточнил — Россия поддерживает контакты с сирийскими группировками, они тоже заинтересованы в сохранении баз. Решение по ним примут после того, как станет известно, какие цели преследует новое правительство Сирии, констатировал Владимир Путин.

В конце января российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым провела переговоры с новыми сирийскими властями. Замглавы МИД выразил благодарность за то, что россияне и российские объекты не пострадали в результате смены власти в Сирии. Ситуация с военными базами, по словам Богданова, не меняется — стороны продолжают консультации по этому вопросу.

Как отметили местные журналисты, в администрации сирийского лидера выразили готовность развивать сотрудничества со всеми странами, а нормализация отношений с Россией якобы зависит от неких «компенсаций». По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, власти Сирии действительно заинтересованы в присутствии РФ на территории страны «в том или ином виде».

Сотрудничество с Турцией и США

Сирия рассматривает возможность заключения оборонных договоров с несколькими странами и вступает в «деликатные переговоры» с США и Турцией о статусе их военных баз, сообщила газета The Washington Post.

Новые военные соглашения с Анкарой могут повлечь за собой сокращение или «перераспределение» турецких войск в стране, добавил Мурхаф Абу Касра. В скором времени обсудят и вопрос присутствия американских войск на северо-востоке Сирии. По словам Абу Касры, переговоры на эту тему уже идут.

«Все ждали, когда Трамп придет к власти, и этот вопрос требует некоторого времени для координации между администрацией США и новым сирийским правительством», — объяснил глава минобороны.

В конце ноября сирийские боевики начали наступление на правительственные войска. Спустя несколько дней они добрались до столицы, после чего президент Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну.