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Небензя заявил, что РФ открыта к равноправным переговорам с США по Украине

Небензя: Россия ждет сигналов от Вашингтона по контактам с Москвой
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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ открыта к контактам с США по Украины на равноправной основе и с учетом российских интересов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Россия ждет «соответствующих» сигналов от Вашингтона по контактам с Москвой.

Он отметил, что одного лишь желания России для контактов с США мало, так как «для танго нужны двое».

8 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и была ли она в первый раз. Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

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