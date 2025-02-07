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Американский дипломат рассказал об идеях Трампа по решению конфликта на Украине

Дипломат США Худ: Трамп вскоре определится с идеями для переговоров по Украине
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен определить стратегию Штатов по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтону нужны «кнуты и пряники». Об этом заявил советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, дипломат США Людовик Худ, передает ТАСС.

«Президент собирается определить, какие пряники и кнуты, инструменты, стимулы, а также точки давления применить, чтобы обеспечить завершение этой войны, которое он хотел бы увидеть как можно скорее», — подчеркнул он.

До этого американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Трамп вводит самого себя в заблуждение, позволяя себе высказывания с угрозами в адрес России.

По его мнению, главная ошибка главы Белого дома заключается в том, что он намерен постоянно диктовать свои условия, однако с Москвой такое не пройдет.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон еще не обсуждали встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа по Украине и России изучает возможность зарубежных поездок.

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