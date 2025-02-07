Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались об организации встречи Путина и Трампа

Песков: Россия и США пока не обсуждали организацию встречи Путина и Трампа
close
Kevin Lamarque/Reuters

Москва и Вашингтон пока еще не обсуждали возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У них не было никаких стартовых контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», — сказал он.

Представитель Кремля также порекомендовал журналистам CNN «не торопиться».

Накануне глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вероятность контактов Путина и Трампа составляет 100%.

В конце января президент США сказал, что будет говорить с российским лидером о завершении украинского конфликта.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

В тот же день Песков призвал не «гадать на кофейной гуще», говоря о контактах Путина и Трампа. По его словам, российский президент по-прежнему готов к диалогу с новым главой Белого дома, и сейчас Москва ждет сигналов со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами