В Кремле высказались об организации встречи Путина и Трампа

Песков: Россия и США пока не обсуждали организацию встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон пока еще не обсуждали возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У них не было никаких стартовых контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», — сказал он.

Представитель Кремля также порекомендовал журналистам CNN «не торопиться».

Накануне глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вероятность контактов Путина и Трампа составляет 100%.

В конце января президент США сказал, что будет говорить с российским лидером о завершении украинского конфликта.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

В тот же день Песков призвал не «гадать на кофейной гуще», говоря о контактах Путина и Трампа. По его словам, российский президент по-прежнему готов к диалогу с новым главой Белого дома, и сейчас Москва ждет сигналов со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.