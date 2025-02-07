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Спецпосланник Трампа по Украине и России изучает возможность зарубежных поездок

Келлог рассматривает возможность зарубежных поездок после Мюнхенской конференции
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Siavosh Hosseini/Global Look Press

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог рассматривает возможность поездок за рубеж после того, как поучаствует в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава его аппарата и советник Людовик Худ.

«Мы едем в Мюнхен, а затем рассматриваем возможность других поездок», — сказал он в ответ на вопрос о потенциальной поездке Келлога в Россию и на Украину.

По словам Худа, информация о каких-либо конкретных планах будет обнародована позже.

5 февраля Келлог сообщил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться цель Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Он добавил, что в рамках конференции он проведет встречу с союзниками США, которые «готовы к сотрудничеству».

До этого Трамп заявил, что Вашингтон ведет конструктивные переговоры с Москвой и Киевом об урегулировании украинского конфликта.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.

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