Американский разведчик назвал главную ошибку Трампа в конфликте на Украине

Риттер: Трамп обманывает самого себя, разговаривая с Россией в форме угроз

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вводит самого себя в заблуждение, позволяя себе высказывания с угрозами в адрес России. Таким мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Он обманул самого себя, это человек, выдвинувший политический лозунг, что хочет положить конец войне», — сказал Риттер.

По его мнению, главная ошибка главы Белого дома заключается в том, что он намерен постоянно диктовать свои условия, однако с Москвой такое не пройдет. Экс-разведчик отметил, что Трамп «пытается играть в крутого парня» с экономикой России, в основе которой лежит нефть.

«Даже если вы снизите (рыночную цену. — прим. ред.) до $45, они все равно заработают денег. Мы же уничтожим нашу нефтяную экономику», — предупредил он.

Риттер добавил, что Трамп не в состоянии принять реальность, что военные действия закончатся на условиях Российской Федерации.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон еще не обсуждали встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.