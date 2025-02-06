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Слуцкий выразил стопроцентную уверенность во встрече Путина и Трампа

Слуцкий заявил, что вероятность контактов Путина и Трампа составляет 100%
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Evan Vucci/AP

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вероятность контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа составляет 100%. Его слова приводит РИА Новости.

«Они абсолютно вероятны, вероятность этих контактов 100%, лидеры двух крупнейших держав на планете должны быть между собой в тесном взаимодействии», — заявил он.

По его словам, такая работа требует серьезной подготовки, которая находится сегодня в продвинутой стадии. Он отметил, что в ближайшее время появится конкретная информация о встрече, которая будет «с конструктивными последствиями».

5 февраля американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта. Он назвал диалог «хорошим и конструктивным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отмечал, что контакты РФ с американской стороной «интенсифицировались».

Ранее Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие «между мизерным и нулевым».

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