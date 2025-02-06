Политолог Рар после слов Бербок: в Германии принято винить Путина во всех бедах

В Германии принято винить во всех бедах российского лидера Владимира Путина. Об этом в беседе с News.ru заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о якобы причастности Москвы к диверсиям по всей стране.

«Путина принято винить во всех проблемах Германии. Я думаю, что это элемент информационной войны, которую будет труднее остановить, чем добиться мира на Украине через дипломатию», — сказал политолог.

Он сравнил текущую ситуацию с временами Холодной войны. Рар напомнил, что в те годы антироссийские настроения достигали таких масштабов, что в США из-за употребления русской речи могли возникнуть проблемы со спецслужбами.

Накануне Der Spiegel написал, что Россия якобы стоит за серией диверсий по всей территории Германии. В материале сообщается, что в конце декабря 2024 года злоумышленники заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-канцлера ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Журнал утверждает, что выглядевшее «как работа радикальных климатических активистов, на самом деле является работой российской агентуры».

После этого Бербок заявила, что Кремль использует различные методы, чтобы попытаться дестабилизировать европейские демократии и дискредитировать непопулярные партии.

Ранее Меркель призвала не допустить победы России на Украине.