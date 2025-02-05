Бербок отреагировала на якобы масштабные российские диверсии в Германии

Бербок обвинила Россию в подрыве демократий ЕС после серии диверсий в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала серию диверсий по всей территории Германии, которую якобы организовала Россия, когда злоумышленники заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной. Об этом пишет N-tv.

«Уже давно стало ясно, что Кремль использует различные методы, чтобы попытаться дестабилизировать европейские демократии и дискредитировать непопулярные партии. Любой, кто политически поддерживает европейский мирный порядок и выступает против агрессивной войны России против Украины, которая нарушает международное право, оказывается под прицелом Кремля и его приспешников», — сказала Бербок.

Она утверждает, что так происходило в Молдавии и сейчас происходит в Грузии. Также, считает Бербок, влияние Кремля «очевидно и на выборах в других европейских странах».

До этого журнал Der Spiegel утверждал, что Россия якобы стоит за серией диверсий по всей территории Германии. В материале сообщается, что в конце декабря 2024 года злоумышленники заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-канцлера ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Журнал утверждает, что выглядевшее «как работа радикальных климатических активистов, на самом деле является работой российской агентуры».

Ранее Бербок выступила с обращением к Путину по Украине.