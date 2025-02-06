Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала решение Олафа Шольца не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, но призвала не допустить победу России. Об этом сообщает телеканал N-tv.

По ее словам, у решения Шольца «определенно есть причины» не поставлять дальнобойные ракеты Украине. Меркель сослалась на позицию экс-президента США Джо Байдена, который своими действиями показал, какое оружие можно поставлять ВСУ, а какое — нет.

Она призвала думать о том, как поддерживать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, чтобы Россия не победила в конфликте», и при этом действовать осторожно.

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия как одна из ведущих европейских стран должна будет возглавить мирный процесс по Украине, и призвала российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия на территории республики.

Ранее в Германии обвинили Россию в масштабной серии диверсий по всей стране.