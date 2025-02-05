В Германии обвинили Россию в масштабной серии диверсий по всей стране

Россия якобы стоит за серией диверсий по всей территории Германии, утверждает журнал Der Spiegel.

В материале сообщается, что в конце декабря 2024 года в стране произошла серия диверсий, когда злоумышленники заклеивали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-президента ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Журнал утверждает, что выглядевшее «как работа радикальных климатических активистов, на самом деле является работой российской агентуры».

В тексте приводятся данные правоохранительных органов, согласно которым «серия диверсионных атак» якобы была совершена по заказу России на всей территории Германии: в Берлине, Бранденбурге, Баварии и Баден-Вюртемберге — были повреждены более 270 транспортных средств.

«Вместо того чтобы использовать профессионально подготовленных шпионов, российские спецслужбы все чаще нанимают для своих операций влияния любителей, зачастую молодых людей из мелких криминальных кругов. За деньги они должны осуществлять тайные акции в Европе: от пропагандистских граффити до саботажа», — считает Der Spiegel.

До этого министр внутренних дел Германии сообщила об угрозе со стороны России, которая якобы предпринимает «гибридные атаки» против Европы и ФРГ. Фезер считает, что из-за поддержки Украины Германия находится «в центре российской агрессии». Она также обвинила Москву в использовании миграции в целях дестабилизации государств.

Ранее в Германии испугались «гибридной войны» со стороны России.