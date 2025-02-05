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В Кремле ответили на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского

Песков о том, считает ли Путин врагом Зеленского: не должно быть места эмоциям
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Evgeniy Maloletka/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, считает ли Владимир Путин Владимира Зеленского врагом, подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть места эмоциям. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.

«Здесь не должно быть места эмоциям. Важно проводить юридический анализ и подходить к ситуации с прагматизмом. Нужно четко понимать, что происходит», — отметил Песков.

Он также добавил, что российский анализ, который неоднократно озвучивался Путиным, указывает на серьезные проблемы Зеленского с точки зрения его легитимности.

5 февраля президент Украины заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что готов к прямым переговорам с Путиным, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

28 января Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. Он отмечал, что в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее украинский политолог услышал в словах Зеленского крик о помощи.

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