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В Кремле заявили об открытости России к переговорам с Зеленским

Песков: Зеленский имеет проблемы с легитимностью, но РФ открыта для переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет проблемы с точки зрения легитимности, однако РФ сохраняет открытость для переговоров.

Представитель Кремля отметил, что с российской стороны неоднократно был «озвучен анализ», согласно которому РФ остается открытой для переговоров, несмотря на то, что Зеленский «имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране».

5 февраля президент Украины заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что готов к прямым переговорам с Путиным, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

28 января Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. Он отмечал, что в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.

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